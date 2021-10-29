перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В первый день локдауна в Москве работали незаконно 432 предприятия 22:37
Мэтью Перри напишет мемуары о сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью 22:35
Гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Она повторила рекорд Канаевой 21:43
Janko Ferlič/Unsplash
Власти Петербурга передумали разрешать книжным работать в локдаун Обновлено в 21:38
Фиби Уоллер-Бридж и Фиона Шоу снимутся в новом фильма Джона Красински 21:15
Пункты тестирования на коронавирус в метро, трейлер «Ведьмака» и другие новости дня
20:40 дайджест
Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта выросла за двое суток на 44000% 20:00
Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода 19:27
Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря 19:01
Ирина Горбачева выпустила песню «Лепесток» 18:21
На сцене «Новой оперы» в конце октября покажут 16 сайнс-опер, созданных в лаборатории «Коoperaция» 18:05
Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей 17:46
«Росгосстрах» вернет взысканные 400 тыс. рублей матери погибшего под поездом школьника Обновлено в 17:30
Группа RSAC выпустила клип с библейскими сюжетами на песню «Взаперти» 17:09
В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» 16:54
Вышел саундтрек к ленте Netflix «Тем больнее падать». Там новые композиции Jay-Z и CeeLo Green 16:39
Стереополина выпустила альбом «Суперлуние» 16:30
Julian Steenbergen/Unsplash
«Бургер Кинг» подал жалобу в ФАС на Telegram из‑за запрета рекламы фастфуда 16:07
В Алма-Ате школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Отключить рекламу

Мэтью Перри напишет мемуары о сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:35

Американский актер Мэтью Перри напишет автобиографическую книгу о съемках в сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью. Об этом сообщает Fox News.

«Мемуары Перри, станут первой книгой от актера „Друзей“. Они непоколебимо честны, откровенны и уморительны», — заявляет представитель издательства Flatiron Books.

По его словам, в ней Перри ярко опишет проблемы с зависимостью на протяжении всей жизни, а также то, что «подпитывало ее, несмотря на то, что у него, казалось бы, было все».

Меган Линч, которая будет редактировать книгу, отметила, что мемуары обладают непревзойденным потенциалом объединять людей, что «особенно акутально сейчас, в период изоляции и разделения».

Перри планирует выпустить книгу осенью 2022 года. Он получит за нее более миллиона долларов.

Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в популярном телешоу «Друзья». В 2016 году в эфире радио Би-би-си он признался, что не помнит как снимался в нескольких сезонах шоу. По его словам, это был промежуток «где‑то между третьим и шестым сезонами». «Я был немного не в себе», — добавил Перри.

В 1997 году актер получил травму во время катания на лыжах. Тогда врачи прописали ему сильнодействующее обезболивающее викодин, от которого актер стал зависим.

«В мои намерения не входило иметь с этим проблемы. Но с самого начала мне понравилось, как я себя чувствую, и мне захотелось быть в таком состоянии постоянно», — рассказал он.

27 мая HBO Max опубликовал спецэпизод сериала «Друзья: Воссоединение», в котором актеры вновь собрались вместе после долгого перерыва. Читайте рецензию Станислава Зельвенского о том, каким получился выпуск.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
фотография
Lady Dior As Seen By
Арт-интерпретации легендарной сумки принцессы Дианы
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
Fox News
Люди
Станислав Зельвенский
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить