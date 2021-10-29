Мэтью Перри напишет мемуары о сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью

Американский актер Мэтью Перри напишет автобиографическую книгу о съемках в сериале «Друзья» и борьбе с наркозависимостью. Об этом сообщает Fox News.

«Мемуары Перри, станут первой книгой от актера „Друзей“. Они непоколебимо честны, откровенны и уморительны», — заявляет представитель издательства Flatiron Books.

По его словам, в ней Перри ярко опишет проблемы с зависимостью на протяжении всей жизни, а также то, что «подпитывало ее, несмотря на то, что у него, казалось бы, было все».

Меган Линч, которая будет редактировать книгу, отметила, что мемуары обладают непревзойденным потенциалом объединять людей, что «особенно акутально сейчас, в период изоляции и разделения».

Перри планирует выпустить книгу осенью 2022 года. Он получит за нее более миллиона долларов.

Актер наиболее известен по роли Чендлера Бинга в популярном телешоу «Друзья». В 2016 году в эфире радио Би-би-си он признался, что не помнит как снимался в нескольких сезонах шоу. По его словам, это был промежуток «где‑то между третьим и шестым сезонами». «Я был немного не в себе», — добавил Перри.

В 1997 году актер получил травму во время катания на лыжах. Тогда врачи прописали ему сильнодействующее обезболивающее викодин, от которого актер стал зависим.

«В мои намерения не входило иметь с этим проблемы. Но с самого начала мне понравилось, как я себя чувствую, и мне захотелось быть в таком состоянии постоянно», — рассказал он.

27 мая HBO Max опубликовал спецэпизод сериала «Друзья: Воссоединение», в котором актеры вновь собрались вместе после долгого перерыва. Читайте рецензию Станислава Зельвенского о том, каким получился выпуск.