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Фиби Уоллер-Бридж и Фиона Шоу снимутся в новом фильма Джона Красински

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:15

Звезда сериала «Дрянь» Фиби Уоллер-Бридж и ирландская актриса Фиона Шоу, известная по роли Петунии Дурсль в «Гарри Поттере», снимутся в новом фильме Джона Красински. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Картина будет фэнтези-комедией, ее разработает студия Paramount. Одну из главных ролей исполнит Райан Рейнолдс. Красински выступит постановщиком и сценаристом пока еще безымянного проекта.

Съемки ленты начнутся летом 2022 года, а выйти на экраны фильм должен 17 ноября 2023 года. Детали сюжета держатся в тайне, однако известно, что история будет основана на оригинальной идее Красински о путешествии ребенка и исследовании собственного воображения.

Продюсировать кинокартину будут сам Красински, Рейнолдс, а также Эллисон Сигер, Эндрю Форм и Джордж Дьюи из Maximum Effort. Проектом будет заниматься продакшен-компания Красински Sunday Night, выпустившая «Тихое место» и «Страну обетованную» Гаса Ван Сэнта.

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