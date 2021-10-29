Пункты тестирования на коронавирус в метро, трейлер «Ведьмака» и другие новости дня

За сутки от коронавируса скончались 1163 человека — это очередной антирекорд смертности в России. Всего выявили 39 849 случаев заболевания.

В московском метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Они работают на станциях метро «Тверская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская».

В Петербурге книги включили в список товаров первой необходимости. Это означает, что книжные магазины смогут продолжить работу во время локдауна, с 30 октября по 7 ноября.

Блогера Руслана Бобиева и его подругу Анастасию Чистову приговорили к 10 месяцам колонии за фотографию с сексуальным подтекстом на фоне храма Василия Блаженного в Москве.

Ученики элитной школы в Алма-Ате надели юбки и вышли на акцию под лозунгом «У одежды нет гендера». Поводом стала смерть восьмиклассника, который покончил с собой после похода к психологу из‑за надетой в шутку юбки на школьном балу.

Советника вице-губернатора Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей за оскорбления. Он собрался подать апелляцию, отметив, что «дело вообще не в деньгах».

«Бургер Кинг» пожаловался в ФАС на Telegram из‑за запрета на рекламу фастфуда в приложении. В компании считают это «неприемлемым навязыванием своего мнения потребителям».

Вышел саундтрек к вестерну «Тем больнее падать», который готовится к релизу на Netflix 3 ноября. В записи приняли участие Jay-Z, Jadakiss, Kid Kudi и певец Seal, известный по хиту 90-х «Crazy» — он, к слову, приходится братом режиссеру.

Музыкальная пятница. Новые альбомы вышли у Эда Ширана, Mastodon, Стереополины и A$AP Rocky. Антоха МС выпустил песню и клип «Лиловый негр», а Ирина Горбачева — трек «Лепесток».

Netflix показал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Судя по ролику, продолжение сериала расскажет о начавшейся войне, а также опасностях, от которых Геральт попытается оградить Цири.

Apple TV+ опубликовал трейлер «Дома с прислугой» М.Найта Шьямалана. В нем показали напуганную Дороти через три месяца после событий второго сезона. Шоу выйдет на стрим-сервисе 21 января 2022 года.