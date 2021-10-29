Гимнастка Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира. Она повторила рекорд Канаевой

Дина Аверина стала 17-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике, повторив рекорд Евгении Канаевой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сборная России выиграла золото в чемпионате мира по художественной гимнастики в японском городе Китакюсю, набрав 304,575 балла. Спортсменки обогнали команду Италии (277,575) и Белоруссии (275,875).

Аверина завоевала три золота в индивидуальном многоборье — в упражнениях с обручем, мясом и булавами. Кроме нее, медали получили ее сестра Арина, Анастасия Близнюк, Полина Орлова, Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко и Мария Толкачева.

Гимнастка также побеждала на чемпионатах мира в 2017, 2018 и 2019 годах и стала серебренным призером Олимпиады в Токио. Тогда Аверина протестовала из‑за оценок в финале соревнований. Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков отмечал, что серебро гимнастки — это «спортивная драма, но абсолютно не трагедия».