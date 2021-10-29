Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта выросла за двое суток на 44000%

Криптовалюта Squid, созданная под влиянием популярного корейского сериала «Игра в кальмара», выросла за двое суток более чем на 44 000%. Об этом стало известно из данных платформы Coinmarketcap.

Squid запустили для онлайн-игры по мотивам сериала, которая появится в ноябре. Предпродажи криптовалюты начались 20 октября — тогда она «была распродана за одну секунду». 27 октября один токен стоил 1,2 цента.

Однако 29 октября стоимость выросла до 5,3 доллара. Стоимость монеты выросла в более чем 440 раз, а рыночная капитализация Squid превысила 425 млн долларов.

В будущей игре, где можно использовать новую криптовалюту, будет шесть раундов. Для участия в каждом из них необходимо заплатить. Старт игры, например, обойдется в 456 токенов Squid, а финальная игра — уже в 15 тыс. монет (также потребуется купить NFT-лот).

Проект игры вдохновлен сериалом «Игра в кальмара», который добился большого успеха на стриминговом сервисе Netflix. «Афиша Daily» писала про шоу, завоевавшее вирусную популярность.