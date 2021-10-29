перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Пункты тестирования на коронавирус в метро, трейлер «Ведьмака» и другие новости дня
20:40 дайджест
Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта выросла за двое суток на 44000% 20:00
Apple TV+ показал трейлер третьего сезона «Дома с прислугой» и объявил дату выхода 19:27
Netflix опубликовал новый трейлер второго сезона «Ведьмака». Он выйдет 17 декабря 19:01
Ирина Горбачева выпустила песню «Лепесток» 18:21
На сцене «Новой оперы» в конце октября покажут 16 сайнс-опер, созданных в лаборатории «Коoperaция» 18:05
Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей 17:46
«Росгосстрах» вернет взысканные 400 тыс. рублей матери погибшего под поездом школьника Обновлено в 17:30
Janko Ferlič/Unsplash
В Петербурге книги признали товаром первой необходимости. Их продолжат продавать в локдаун 17:21
Группа RSAC выпустила клип с библейскими сюжетами на песню «Взаперти» 17:09
В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» 16:54
Вышел саундтрек к ленте Netflix «Тем больнее падать». Там новые композиции Jay-Z и CeeLo Green 16:39
Стереополина выпустила альбом «Суперлуние» 16:30
Julian Steenbergen/Unsplash
«Бургер Кинг» подал жалобу в ФАС на Telegram из‑за запрета рекламы фастфуда 16:07
В Алма-Ате школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed and Grim» 15:36
Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal») 15:00
Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне 14:57
«События УрФО – URA.ru»/YouTube
Задержанный с тушей лося депутат Рашкин заявил, что вез останки в полицию. Возбуждено уголовное дело Обновлено в 14:25
Отключить рекламу

Вдохновленная «Игрой в кальмара» криптовалюта выросла за двое суток на 44000%

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:00

Криптовалюта Squid, созданная под влиянием популярного корейского сериала «Игра в кальмара», выросла за двое суток более чем на 44 000%. Об этом стало известно из данных платформы Coinmarketcap.

Squid запустили для онлайн-игры по мотивам сериала, которая появится в ноябре. Предпродажи криптовалюты начались 20 октября — тогда она «была распродана за одну секунду». 27 октября один токен стоил 1,2 цента.

Однако 29 октября стоимость выросла до 5,3 доллара. Стоимость монеты выросла в более чем 440 раз, а рыночная капитализация Squid превысила 425 млн долларов.

В будущей игре, где можно использовать новую криптовалюту, будет шесть раундов. Для участия в каждом из них необходимо заплатить. Старт игры, например, обойдется в 456 токенов Squid, а финальная игра — уже в 15 тыс. монет (также потребуется купить NFT-лот).

Проект игры вдохновлен сериалом «Игра в кальмара», который добился большого успеха на стриминговом сервисе Netflix. «Афиша Daily» писала про шоу, завоевавшее вирусную популярность.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
Netflix
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить