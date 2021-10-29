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На сцене «Новой оперы» в конце октября покажут 16 сайнс-опер, созданных в лаборатории «Коoperaция»

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:05

На сцене театра «Новая опера» 30 и 31 октября пройдет фестиваль «Коoperaция Art & Science». На нем покажут 16 сайнс-опер, созданных участниками лаборатории молодых композиторов и драматургов «Коoperaция». Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы мероприятия.

Все спектакли поставлены на основе синтеза художественного и научного подходов, творческого и технологического процессов. Перформансы связаны с информационными и энергоэффективными технологиями, биотехнологиями и нейронаукой.

На фестивале представят работы как участников взрослой лаборатории «Коoperaция–Lab», так и детского проекта «Коoperaция–Дети». Отправной точкой их творчества стали научные мысли и факты, опирающиеся на исследовательскую базу.

«Искусство при помощи воображения, подключения эмоционального интеллекта и использования присущих ему художественных приемов переосмысляет и визуализирует науку, наделяя ее эстетической ценностью и эмоциональной глубиной, не искажая и не упрощая ее достижения и открытия, расширяя их до социальных обобщений и общечеловеческих аналогий», — пояснили авторы.

Оперы, разработанные подростками 13–17 лет при участии профессиональных композиторов, можно будет увидеть 30 октября в рамках фестиваля «Территория.Kids». А 31 октября на сцене «Новой оперы» покажут работы взрослых художников. Им во время лаборатории удалось поработать с Людгером Брюммером, Кристалом Бауром и Карлой Спилуттини.

«Концепции опер получились самыми разными по жанрам и стилям: аниме-опера, психологическая драма, симфорок, темное фэнтези… При этом в них концептуально или технологически будет реализована общая тема „Коoperaции-2021“ — Art & Science — поиск точек соприкосновения и продуктивного взаимодействия науки и искусства», — сказали организаторы.

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