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Ирина Горбачева выпустила песню «Лепесток»

Дарья Мельникова
Сегодня в 18:21

Российская актриса Ирина Горбачева выпустила новую песню «Лепесток». В ее создании приняли участие Тося Чайкина и Dub Beans.

«Лепесток» стал уже третьей песней в музыкальной карьере Горбачевой. По словам артистки, композиция рассказывает о женской сути, противоречиях, а также желании любить и быть любимой.

«Иногда так не хочется бежать и просто научиться ждать, а потом опять сорваться, как лепесток, и улететь за ветром далеко. Еще вчера я боялась петь и тормозила из‑за сравнений, а сегодня уже новая песня! Ничего не бойтесь! Или бойтесь, но идите», — рассказала Горбачева.

26 августа артистка выпустила дебютный трек «Ты и я». По ее словам, это лишь первая ее песня из шести уже написанных. Она назвала ее самой нежной и лиричной из всех.

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