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Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:46

Советника руководителя администрации Красноярского края Андрея Агафонова, назвавшего жителей, жалующихся на смог, «плаксивым сбродом» и «ноющей кучей дерьма», оштрафовали на 5000 рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Мировой судья судебного участка № 65 в Октябрьском районе Красноярска признал Агафонова виновным в оскорблении (часть 2 статьи 5.61 КоАП).

После оглашений приговора Агафонов написал в фейсбуке, что будет подавать апелляцию. «Дело вообще не в деньгах», — отметил он. Позже пост был удален.

Чиновник также заявил, что «административное производство заведено по заявлению одного вязкого шизоида». «В деле очень странные свидетельские показания по наводящим вопросам, по типу „считаете ли вы слово ‚дерьмо‘ грубым и некультурным“, „а оскорбились бы, если бы вас назвали дерьмом“, ну и в таком духе», — добавил он.

В середине августа Агафонов раскритиковал в фейсбуке красноярцев, жалующихся на смог от лесных пожаров. Это стало ответом чиновника на комментарии под постом фигуриста Алексея Ягудина, который заявил, что был в Красноярске, но не заметил задымления.

Людей, которые начали оставлять возмущенные комментарии под записью спортсмена, Агафонов назвал «ноющей кучей дерьма». «Это не жители Сибири, это вообще не русские, это какой‑то плаксивый сброд», — заявил он.

Пост был удален администрацией фейсбука за нарушение правил платформы, а аккаунт чиновника был заблокирован на месяц. 12 октября прокуратура завела дело на Агафонова об оскорблении.

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