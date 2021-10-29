В Петербурге книги признали товаром первой необходимости. Их продолжат продавать в локдаун

В Петербурге книги включили в перечень товаров первой необходимости. Это означает, что книжные магазины смогут продолжить работать во время локдауна. Об этом сообщил TJ со ссылкой на документы правительства.

Согласно распоряжению властей работать смогут те торговые точки, в которых ассортимент на 30% составляют продукты и товары первой необходимости. Среди последних также цветы, очки и контактные линзы, канцелярия и автозапчасти.

В городе продолжат функционировать с 30 октября по 7 ноября станции техобслуживания автомобилей, в том числе шиномонтажные, банки, ломбарды, микрофинансовые организации, торговые автоматы, табачные магазины и почтовые сервисы.

Предприятиям общепита разрешили работать навынос, а также организовывать доставку блюд. Это касается как ресторанов и кафе, так и точек на фуд-кортах. «Бумага» сообщает, что книжным разрешено только выдавать и доставлять книги.

В популярном книжном магазине «Подписные издания» «Бумаге» пояснили, что пока покупателям не потребуются QR-коды для посещения. Их введут только с 1 декабря.

Ранее «Афиша Daily» писала об онлайн-карте независимых магазинов, торгующих книгами. На ней можно найти в том числе книжные Петербурга с авторским ассортиментом качественных книг.