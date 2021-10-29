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Группа RSAC выпустила клип с библейскими сюжетами на песню «Взаперти»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:09

Группа RSAC показала клип на песню «Взаперти». В музыкальном видеоряде, поставленном режиссером Машей Жемчужиной, — библейские сюжеты и любовный треугольник.

Основной лейтмотив клипа строится вокруг главной идеи: даже райский сад — это запертая клетка с высоким забором и своим создателем, в роли которого и предстает основатель коллектива Феликс Бондарев.

«Песня о непростой жизненной ситуации: любовный треугольник, который всем его участникам треплет нервы, но выйти из него никто не может или не хочет, так как механизм жизнедеятельности привычен, налажен, синхронизирован», — объяснил задумку клипа Бондарев.

«Взаперти» — трек из недавно вышедшего альбома RSAC «Не важно, что говорят кисы». Тогда же группа показала клип «Ай стил лав ю».

В апреле Феликс Бондарев выпустил сольный альбом «Мексика» и клип к песне «2 аккорда».

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