В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP»

A$AP Rocky впервые выпустил дебютный микстейп «Live Love A$AP» на стриминговых площадках. Он был записан в 2011 году.

На пластинке представлено 15 треков. Среди них — «Peso» и «Purple Swag», принесшие рэперу популярность и трехмиллионный контракт с RCA Records. «Я такой же важный, как и ваш президент», — читает Rocky в «Peso».

В версию для стримингов не вошли песни «Kissin’ Pink» и «Out of this World», зато появился новый трек «Sandman», записанный с продюсером Майклом Волпом, более известным как Clams Casino.