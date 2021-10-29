В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP»

A$AP Rocky впервые выпустил дебютный микстейп «Live Love A$AP» на стриминговых площадках. Он был записан в 2011 году.
На пластинке представлено 15 треков. Среди них — «Peso» и «Purple Swag», принесшие рэперу популярность и трехмиллионный контракт с RCA Records. «Я такой же важный, как и ваш президент», — читает Rocky в «Peso».
В версию для стримингов не вошли песни «Kissin’ Pink» и «Out of this World», зато появился новый трек «Sandman», записанный с продюсером Майклом Волпом, более известным как Clams Casino.
В записи треков принимали участие приглашенные рэперы Schoolboy Q, Fat Tony, дуэт Main Attrakionz, а также участники ASAP Mob — A$AP Nast и A$AP Twelvyy.
В 2011 году альбом был доступен для бесплатного скачивания. Он не выходил официально и не попадал в чарты. При этом пластинка была крайне позитивно встречена музыкальной прессой — издание Pitchfork, например, оценило релиз в 8,2 балла из 10 возможных.
В год выхода «Live Love A$AP» «Афиша» описала его как «собирательный образ всего нынешнего пострэпа».