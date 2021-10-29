Вышел саундтрек к ленте Netflix «Тем больнее падать». Там новые композиции Jay-Z и CeeLo Green

В музыкальное сопровождение к фильму вошли новые треки Jay-Z, Kid Kudi, Jadakiss, американской блюзовой певицы Элис Смит и брата режиссера картины, британского певца Генри Сэмюэля, работающего под псевдонимом Seal — в 1990-е его прославил хит «Crazy» . Есть в треклисте и акустический номер, исполненный самим автором ленты.

Вышел саундтрек к вестерну «Тем больнее падать», который готовится к релизу на Netflix 3 ноября. За отбор песен ответственен режиссер картины Джеймс Сэмюэль.

По сюжету темнокожий ковбой Нэт Лав, родившийся на рабовладельческой плантации и сбежавший на Дикий Запад, узнает, что его давний враг Руфус Бак сбегает из‑под стражи. Нэт решает выследить противника и взять правосудие в свои руки.

В фильме сыграли Джонатан Мейджорс («Страна Лавкрафта»), Идрис Эльба («Большая игра»), Реджина Кинг («Враг государства»), Лейкит Стэнфилд («Достать ножи») и Зази Битз («Джокер»). Сценарий Сэмюэль написал вместе с автором «Иллюзии обмана» Боузом Якином.