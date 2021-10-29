перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Красноярского чиновника, назвавшего жителей «кучей дерьма», оштрафовали на пять тыс. рублей 17:46
«Росгосстрах» вернет взысканные 400 тыс. рублей матери погибшего под поездом школьника Обновлено в 17:30
В Петербурге книги признали товаром первой необходимости. Их продолжат продавать в локдаун 17:21
Группа RSAC выпустила клип с библейскими сюжетами на песню «Взаперти» 17:09
В сети появился дебютный микстейп A$AP Rocky «Live Love A$AP» 16:54
Вышел саундтрек к ленте Netflix «Тем больнее падать». Там новые композиции Jay-Z и CeeLo Green 16:39
Стереополина выпустила альбом «Суперлуние» 16:30
Julian Steenbergen/Unsplash
«Бургер Кинг» подал жалобу в ФАС на Telegram из‑за запрета рекламы фастфуда 16:07
В Алма-Ате школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed and Grim» 15:36
Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal») 15:00
Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне 14:57
«События УрФО – URA.ru»/YouTube
Задержанный с тушей лося депутат Рашкин заявил, что вез останки в полицию. Возбуждено уголовное дело Обновлено в 14:25
Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский» 14:02
Первый за 10 лет альбом Limp Bizkit выйдет 31 октября. Он получил название «Still Sucks» 13:35
Akyn Machine выпустила аудиосказку «Тайна зеленого рюкзака» с песнями группы 13:07
США обвинили шестерых россиян в создании вируса Trickbot, заразившего десятки миллионов компьютеров 11:48
В России за сутки от COVID-19 скончались 1163 человека — это новый антирекорд 11:48
В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы Nexta и Luxta 11:39
Отключить рекламу

Стереополина выпустила альбом «Суперлуние»

Рустам Абдуллин
Сегодня в 16:30

Певица Карина Абдулкаюмова, более известная под псевдонимом Стереополина, выпустила ностальгический по советским временам альбом «Суперлуние». Послушать его можно здесь.

На пластинке девять треков, один из которых записан вместе с немецкой электронной группой Die Selektion — это трек под названием «Dein Traum von Freiheit» («Твоя мечта о свободе»). Лирику и грусть можно найти в «Дыме сигарет» и «Полтиннике», а вещи повеселее — в песне «Уеду в Петербург».

Дебютный альбом «Сумеречная зона» Стереополина выпустила в 2018 году, там же она взяла курс на sovietwave — жанр, в котором поет артистка. В 2020 году она выпустила «Институт культуры и отдыха» и «Unstrumental».

В начале этого года «Афиша Daily» просила фрешменов записать каверы на любимые хиты советской эстрады. Стереополина перепела «Надежду» Анны Герман.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
видео
Выставка номинантов Премии Кандинского
Самые яркие работы современных российских художников последних лет
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить