Стереополина выпустила альбом «Суперлуние»

Певица Карина Абдулкаюмова, более известная под псевдонимом Стереополина, выпустила ностальгический по советским временам альбом «Суперлуние». Послушать его можно здесь.

На пластинке девять треков, один из которых записан вместе с немецкой электронной группой Die Selektion — это трек под названием «Dein Traum von Freiheit» («Твоя мечта о свободе»). Лирику и грусть можно найти в «Дыме сигарет» и «Полтиннике», а вещи повеселее — в песне «Уеду в Петербург».