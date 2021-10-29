Стереополина выпустила альбом «Суперлуние»

Певица Карина Абдулкаюмова, более известная под псевдонимом Стереополина, выпустила ностальгический по советским временам альбом «Суперлуние». Послушать его можно здесь.
На пластинке девять треков, один из которых записан вместе с немецкой электронной группой Die Selektion — это трек под названием «Dein Traum von Freiheit» («Твоя мечта о свободе»). Лирику и грусть можно найти в «Дыме сигарет» и «Полтиннике», а вещи повеселее — в песне «Уеду в Петербург».
Дебютный альбом «Сумеречная зона» Стереополина выпустила в 2018 году, там же она взяла курс на sovietwave — жанр, в котором поет артистка. В 2020 году она выпустила «Институт культуры и отдыха» и «Unstrumental».
В начале этого года «Афиша Daily» просила фрешменов записать каверы на любимые хиты советской эстрады. Стереополина перепела «Надежду» Анны Герман.