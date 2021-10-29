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«Бургер Кинг» подал жалобу в ФАС на Telegram из‑за запрета рекламы фастфуда

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:07

«Бургер Кинг» подал жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) из‑за запрета на рекламу фастфуда в телеграме. Об этом сообщает TJ со ссылкой на пресс-службу сети ресторанов.

В заявлении «Бургер Кинга» отмечается, что Telegram ограничивает конкуренцию, что может привести к нарушению прав и законных интересов потребителей. Компания «настаивает на снятии запрета» на рекламу фастфуда.

«Если Павел Дуров не ест мясо и не пользуется услугами предприятий быстрого питания — это его личный выбор, однако мы считаем неприемлемым навязывание своего мнения всем потребителям», — заявил директор по маркетингу «Бургер Кинг Россия» Иван Шестов.

В компании считают, что Дуров «просто забыл, что людям, которые каждый день ездят на работу или просто хотят насладиться вкусной едой в кругу семьи, тоже нужно качественное питание».

26 октября основатель мессенджера Telegram объявил о запуске рекламной платформы в приложении. Согласно правилам соцсети, рекламное сообщение ограничено 160 символами, в него невозможно вставить внешние ссылки или фото. Запрещены кликбейт, реклама азартных игр, наркотиков, табака, алкоголя и оружия.

В 2017 году Дуров поделился списком из семи вещей, от которых отказался сам и рекомендует сделать так и остальным. Среди них — алкоголь, мясо животных, таблетки и любые продукты фармацевтики, никотин и другие наркотические вещества, кофе, черный и зеленый чай, энергетики, фастфуд, сахар, газированные напитки, а также телевидение и его аналоги.

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