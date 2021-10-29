перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Алматы школьники в юбках вышли на акцию протеста после суицида восьмиклассника 15:44
Молодые люди, сделавшие фото с сексуальным подтекстом у храма в Москве, получили реальные сроки 15:39
Mastodon выпустили первый за четыре года альбом «Hushed And Grim» 15:36
Эд Ширан выпустил альбом «=» («Equal») 15:00
Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне 14:57
«События УрФО – URA.ru»/YouTube
Задержанный с тушей лося депутат Рашкин заявил, что вез останки в полицию. Возбуждено уголовное дело Обновлено в 14:25
Антоха MC выпустил клип на «Лилового негра» к выходу сериала «Вертинский» 14:02
Первый за 10 лет альбом Limp Bizkit выйдет 31 октября. Он получил название «Still Sucks» 13:35
Akyn Machine выпустила аудиосказку «Тайна зеленого рюкзака» с песнями группы 13:07
В России за сутки от COVID-19 скончались 1163 человека — это новый антирекорд 11:48
США обвинили шестерых россиян в создании вируса Trickbot, заразившего десятки миллионов компьютеров 11:48
В Беларуси признали «экстремистскими формированиями» телеграм-каналы Nexta и Luxta 11:39
В московском метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус 10:55
Глава Петербурга пригрозил ИА «Панорама» обращением в полицию из‑за фейка о росте цен на проезд 10:49
Бенедикт Камбербатч сыграет отравленного российского офицера ФСБ Александра Литвиненко 10:27
Суд приговорил фигурантов дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» к срокам от 5 до 14 лет колонии 9:45
spbpetersburg/VK
Петербуржец, повесивший свой портрет в Эрмитаже, написал директору музея письмо с извинениями 9:38
На бывшего главу Нью-Йорка подали иск о харассменте. Ранее он покинул пост из‑за секс-скандала 9:03
Во Франции арестовали конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в попытке госпереворота 1:47
Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и продал ее за 4 млн рублей 0:59
Отключить рекламу

Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:57

Мосгорсуд приговорил петербургского видеоблогера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном получении и вывозе за рубеж сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По словам адвоката Пыжа, блогер перевез в Украину документы с грифом секретности и намеревался использовать их для одного из своих видео. Торговать ими он не собирался. Защитник уточнил, что Пыж частично признал вину, потому что боялся, что его дело переквалифицируют на более серьезное, «будут вменять шпионаж».

Издание Baza со ссылкой на свои источники пиcало, что Пыжа могли судить из‑за сбора информации о метро-2 — сети подземных путей в Москве, которую многие считают городской легендой. О сборе сведений о столичной подземке также писал ТАСС. По данным суда, блогер собирал информацию о «конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов».

О задержании Пыжа стало известно 12 августа. Его забрали из московского кафе, когда он был на встрече. Как сообщал адвокат, за блогером давно следили, с тех пор как он путешествовал по Европе и летал в Нормандию. По делу провели обыски, в том числе в Петербурге. Следователи опросили девушку блогера, ее попросили дать личностную характеристику задержанного.

Пыж, также известный как Андрей МШ, снимает видео на заброшенных и промышленных объектах для своего канала Urbanturizm, увлекается сталкерингом. К примеру, он ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, проникал в реактор Горьковской атомной котельной, снимал на радиолокационной станции в Оленегорске. В 2016 году суд оштрафовал его на 75 тыс. рублей за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная в реку Красненькая. Позже решение отменили, а дело прекратили.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
опера
The Met: Борис Годунов
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
рок
«Лучшие хиты Nautilus Pompilius»: Вячеслав Бутусов
Заслуженный декадент отечественного рока

Другие материалы по темам

Теги
Мосгорсуд
ИТАР-ТАСС
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить