Блогера Андрея Пыжа приговорили к 5 годам колонии за незаконное получение доступа к гостайне

Мосгорсуд приговорил петербургского видеоблогера Андрея Пыжа к пяти годам лишения свободы по делу о незаконном получении и вывозе за рубеж сведений, содержащих гостайну. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По словам адвоката Пыжа, блогер перевез в Украину документы с грифом секретности и намеревался использовать их для одного из своих видео. Торговать ими он не собирался. Защитник уточнил, что Пыж частично признал вину, потому что боялся, что его дело переквалифицируют на более серьезное, «будут вменять шпионаж».

Издание Baza со ссылкой на свои источники пиcало, что Пыжа могли судить из‑за сбора информации о метро-2 — сети подземных путей в Москве, которую многие считают городской легендой. О сборе сведений о столичной подземке также писал ТАСС. По данным суда, блогер собирал информацию о «конструктивных особенностях и технических системах некоторых режимных объектов».

О задержании Пыжа стало известно 12 августа. Его забрали из московского кафе, когда он был на встрече. Как сообщал адвокат, за блогером давно следили, с тех пор как он путешествовал по Европе и летал в Нормандию. По делу провели обыски, в том числе в Петербурге. Следователи опросили девушку блогера, ее попросили дать личностную характеристику задержанного.

Пыж, также известный как Андрей МШ, снимает видео на заброшенных и промышленных объектах для своего канала Urbanturizm, увлекается сталкерингом. К примеру, он ездил на строящуюся атомную станцию в Ленинградской области, проникал в реактор Горьковской атомной котельной, снимал на радиолокационной станции в Оленегорске. В 2016 году суд оштрафовал его на 75 тыс. рублей за незаконное проникновение в коллектор отвода реки Дачная в реку Красненькая. Позже решение отменили, а дело прекратили.