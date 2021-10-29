Суточный прирост случаев СOVID-19 в Москве уменьшился с 8440 до 7511. Следом по этому показателю идут Петербург, Подмосковье, Самарская, Нижегородская и Воронежская области, Крым, Свердловская область и Пермский край.

В России за последние сутки выявили рекордные 39 849 случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 247 заражений меньше, чем вчера.

В стране зафиксирован новый антирекорд по смертности — за сутки умерли 1163 человека, что на 4 превосходит предыдущий максимальный показатель, установленный вчера. За все время скончались 236 220 человек.

Общее число зарегистрированных в стране случаев коронавируса увеличилось до 8 432 546 . За последние сутки выздоровели 30 462 человек, за все время — 7 302 515.

В мире, по данным ВОЗ, количество заражений коронавирусом достигло 244,8 млн. Россия находится на пятом месте по этому показателю. На первом — США (45,3 млн), на втором — Индия (34,2 млн), на третьем — Бразилия (21,7 млн), на четвертом — Великобритания (8,8 млн).