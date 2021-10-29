В московском метро открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус

В Москве на станциях метро «Тверская», «Маяковская», «Тургеневская», «Хорошевская», «Третьяковская» открылись пункты бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Об этом сообщает Департамент транспорта столицы.

«По поручению мэра Москвы мы совместно с Департаментом здравоохранения масштабируем количество пунктов с бесплатными экспресс-тестами на транспорте», — рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Для теста взрослым нужен паспорт и номер полиса ОМС (при наличии). Дети могут пройти тестирование с родителями, необходимо свидетельство о рождении.

Если экспресс-тест окажется положительным, то будет сделан бесплатный ПЦР-тест. Человека попросят остаться дома до получения его результатов. Они придут по СМС и появятся в электронной медкарте. Если ПЦР-тестирование подтвердит заболевание, то к пациенту домой придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст необходимые препараты.

Ранее в столице заработали 50 пунктов экспресс-тестирования в ТЦ и других общественных местах. Их адреса можно найти на сайте мэра Москвы.

26 октября столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил, что темп вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в четыре раза по сравнению с минимальным порогом, который был зафиксирован в конце августа.