Глава Петербурга пригрозил ИА «Панорама» обращением в полицию из‑за фейка о росте цен на проезд

Власти Петербурга обратятся в полицию из‑за фейковой новости ИА «Панорама» о том, что цены на проезд в общественном транспорте во время нерабочих дней подорожают в несколько раз. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».

Люди, которые распространяют именно такие слухи, — это самые настоящие подонки. Во-первых, пугают, во-вторых, создают страх у людей. И вместо того, чтобы помочь в этой сложной ситуации, создают напряжение. Мы по всем таким слухам обращались и будем обращаться в силовые структуры. Потому что так нельзя же. Это не просто какие‑то шутки или анекдот. Но когда распространяются слухи, которые приводят к панике, я бы назвал это преступлением.

Заметка со ссылкой на Беглова вышла на сатирическом издании 24 октября. В ней рассказывалось о десятикратном росте цен на проезд в метро и пятикратном в наземном транспорте, а также о рекомендациях агрегаторам такси временно увеличить стоимость поездок.

По данным «Бумаги», многие горожане поверили новости, а на сайте городской администрации появилось опровержение.