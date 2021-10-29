Глава Петербурга пригрозил ИА «Панорама» обращением в полицию из‑за фейка о росте цен на проезд

Власти Петербурга обратятся в полицию из‑за фейковой новости ИА «Панорама» о том, что цены на проезд в общественном транспорте во время нерабочих дней подорожают в несколько раз. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала «78».
Заметка со ссылкой на Беглова вышла на сатирическом издании 24 октября. В ней рассказывалось о десятикратном росте цен на проезд в метро и пятикратном в наземном транспорте, а также о рекомендациях агрегаторам такси временно увеличить стоимость поездок.
По данным «Бумаги», многие горожане поверили новости, а на сайте городской администрации появилось опровержение.