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На бывшего главу Нью-Йорка подали иск о харассменте. Ранее он покинул пост из‑за секс-скандала

Денис Ламехов
Сегодня в 9:03

Иск против экс-губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах поступил в суд американского города Олбани. Об этом сообщает Associated Press.

Куомо обвиняется в том, что 7 декабря 2020 года он сунул руку под блузку жертвы. Имя подавшей иск женщины не называется, но New York Post сообщает, что это бывшая помощница Куомо Бриттани Коммиссо. Предполагается, что в скором времени детали иска будут обнародованы.

Обвинения в адрес бывшего главы штата носят административный характер. В суде отметили, что экс-губернатор обязан явиться на заседание 17 ноября.

Это первый иск против Куомо с обвинением в сексуальных домогательствах. В начале августа он ушел в отставку на фоне секс-скандала. Всего в харассменте политика обвинили 11 женщин — в своем расследовании Генпрокуратура США подтвердила изложенные факты. О том, что Куомо совершал сексуальные действия против ее воли заявляла и Бриттани Коммиссо. Бывший губернатор принес извинения всем девушкам, которые могли пострадать от его действий, но не признал вину.

Пост главы Нью-Йорка заняла Кэти Хокул, в прошлом замгубернатора. Она стала первой в истории женщиной на этой должности

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