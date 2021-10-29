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Во Франции арестовали конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в попытке госпереворота

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:47

Во Франции арестовали конспиролога Реми Дайе. Его подозревают в создании сообщества из примерно 300 человек, которые планировали государственный переворот. Об этом сообщило издание Le Parisien.

Дайе, по версии следствия, собирался вместе с действующими и отставными сотрудниками полиции захватить резиденцию президента Франции — Елисейский дворец. Он публиковал видео, в которых призывал к «народному перевороту».

Конспиролог и бывший депутат, которому на данный момент 55 лет, критиковал меры по борьбе с коронавирусом, в частности, ношение медицинских масок, а также рассуждал о вакцинах, налогах и вышках 5G.

В 2021 году он направил нескольким депутатам сообщение о «часе расплаты». Одно из этих писем стало поводом для начала расследования. Оно привело к аресту Дайе: того обвинили в похищении восьмилетнего ребенка, а затем и в терроризме.

По информации правоохранителей, Дайе был связан с неонацистским движением «Честь и нация». Вместе с ним он планировал атаки на масонскую ложу в Альзасе, вышки 5G, центры вакцинации, а также отдельных знаменитостей и журналистов.

Конспиролог замышлял масштабные акции, включающие захват не только Елисейского дворца, но и других значимых зданий — парламента, министерств внутренних дел и вооруженных сил, и одного из французских телеканалов.

Захваты предполагалось осуществлять с использованием самодельной взрывчатки и полицейских щитов. В организации акций Дайе помогали «желтые жилеты» и активисты, выступающие против вакцинации.

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