Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и провал ее за 4 млн рублей

Российский художник Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре Waves Ducks. Он назвал своего персонажа «Luck & Wisdom» и продал его за 3,85 млн рублей. Об этом сообщил Rusbase.

Дизайн утки, по замыслу режиссера, олицетворяет два противоположных начала — удачу и мудрость. Именно эти слова зашифрованы в изображении: их можно найти в фирменной каллиграфии художника.