Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и провал ее за 4 млн рублей

Российский художник Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре Waves Ducks. Он назвал своего персонажа «Luck & Wisdom» и продал его за 3,85 млн рублей. Об этом сообщил Rusbase.
Дизайн утки, по замыслу режиссера, олицетворяет два противоположных начала — удачу и мудрость. Именно эти слова зашифрованы в изображении: их можно найти в фирменной каллиграфии художника.
«Я рад, что моя работа „Luck & Wisdom“ для метаверса Waves Ducks стала не просто моей рекордной продажей в сфере NFT-арта, но и была горячо принята сообществом игры и станет актуальной репрезентацией каллиграфического искусства в мире диджитала и GameFi-проектов», — сказал автор произведения.
Ранее Покрас Лампас уже экспериментировал с NFT-искусством. Ему удалось выручить за свою работу «Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма» 2,5 млн рублей.