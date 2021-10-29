перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и провал ее за 4 млн рублей 0:59
Сценарист «Зови меня своим именем»: Шайя ЛаБаф мог сыграть в фильме вместо Арми Хаммера 0:09
Певец из Нигерии выпустил самый большой хит в истории Африки. Его трек завирусился в тиктоке Вчера в 23:05
Natura Siberica возобновит продажи в России. Но корпоративный конфликт не разрешен Вчера в 23:01
Власти Москвы собираются снести Щукинскую сцену XIX века Вчера в 22:41
Компания Facebook изменит название на Meta. Соцсеть сохранит прежнее имя Вчера в 22:05
«Росгосстрах» потребовал от семьи погибшего под электричкой школьника 400 тыс. рублей за ремонт Вчера в 21:47
С 8 ноября в Петербурге введут новые антиковидные ограничения Вчера в 21:08
В Беларуси заблокировали сайты телеканала «Настоящее время»* и издания Deutsche Welle Вчера в 21:06
Первые нарушители локдауна в Москве, повышение цен в Fix Price и другие новости дня
Вчера в 20:39 дайджест
«У них было все — достаток, стиль, власть»: в сети появился второй трейлер «Дома Gucci» Вчера в 20:15
Адвокат Иван Павлов, защищающий обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова, объявлен в розыск Вчера в 20:13
Заммэра Москвы рассказала, что ежедневно COVID-19 заболевает тысяча детей Вчера в 19:20
Первыми нарушителями локдауна в Москве стали салоны связи и оптики Вчера в 19:19
Тимоте Шаламе был ютьюб-блогером. Он публиковал ролики о модификации геймпадов для Xbox 360 Вчера в 19:16
Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября. По прилету туристам потребуется изоляция Вчера в 18:23
Fix Price повысит цены до 59 и 79 рублей из‑за инфляции. Раньше на ценниках было 50 и 77 рублей Вчера в 18:04
В России начал продаваться произведенный Ростехом смартфон с защитой от сбора данных Вчера в 17:47
Австралийские ученые заявили, что акулы нападают на людей, путая их с тюленями Вчера в 17:45
ООН показала динозавра Фрэнка, который предупредил человечество о вымирании из‑за изменения климата Вчера в 17:30
Отключить рекламу

Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре и провал ее за 4 млн рублей

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:59

Российский художник Покрас Лампас создал NFT-утку в блокчейн-игре Waves Ducks. Он назвал своего персонажа «Luck & Wisdom» и продал его за 3,85 млн рублей. Об этом сообщил Rusbase.

Дизайн утки, по замыслу режиссера, олицетворяет два противоположных начала — удачу и мудрость. Именно эти слова зашифрованы в изображении: их можно найти в фирменной каллиграфии художника.

«Я рад, что моя работа „Luck & Wisdom“ для метаверса Waves Ducks стала не просто моей рекордной продажей в сфере NFT-арта, но и была горячо принята сообществом игры и станет актуальной репрезентацией каллиграфического искусства в мире диджитала и GameFi-проектов», — сказал автор произведения.

Ранее Покрас Лампас уже экспериментировал с NFT-искусством. Ему удалось выручить за свою работу «Десятый пункт манифеста каллиграфутуризма» 2,5 млн рублей.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
мультфильм
Кощей. Начало
Анимационная деконструкция образа знаменитого русского злодея
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
комедия
Дракулов
Черная комедия про главного вампира планеты с Михаилом Галустяном
живопись
Юрий Пименов
Первая персональная выставка советского классика в Третьяковке
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить