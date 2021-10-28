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Natura Siberica возобновит продажи в России. Но корпоративный конфликт не разрешен

Юлия Онодэра
Сегодня в 23:01

Косметическая компания Natura Siberica возобновит продажи в российских магазинах. Об этом сообщил The Bell. Производитель по информации РИА «Новости», вернул права на использование товарных знаков в России.

Поставки продукции дистрибуторам уже начались. «Это стало возможным благодаря тому, что в эстонской компании OU Good Design появился новый доверительный управляющий — Маарио Лаас», — пояснили в Natura Siberica.

В компании отметили, что ни одно решение отныне не сможет приниматься единолично. Однако бывшая жена основателя бренда Ирина Трубникова считает, что возобновление продаж «является грубым нарушением патентного права».

«Масштаб нарушения позволяет правоохранителям возбудить несколько уголовных дел — от злоупотребления полномочиями до выпуска контрафактной продукции», — заявила она.

Магазины Natura Siberica в России были вынуждены закрыться в начале сентября из‑за разрыва договора о товарных знаках между OU Good Design и юрлицом бренда — ООО «Первое решение».

Права на использование товарных знаков перешли OU Good Design еще при жизни основателя Natura Siberica Андрея Трубникова. Это произошло на фоне судебного иска, связанного с пожаром на одном из заводов, где арендовала помещения одна из компаний Трубникова.

После смерти Андрея Трубникова в январе 2021 года внутри компании развернулся корпоративный конфликт — наследники не могут договориться о разделе власти. Cотрудники объявили о попытке рейдерского захвата и протестовали против нового управляющего — Сергея Буйлова. «Афиша Daily» узнавала точку зрения владелицы компании Ирины Трубниковой, которая 30 августа вернула себе контроль над производством и имуществом компании по решению следователя.

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