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Певец из Нигерии выпустил самый большой хит в истории Африки. Его трек завирусился в тиктоке

Рустам Абдуллин
Сегодня в 23:05

Нигерийский певец и автор текстов CKay стал первым исполнителем из Африки, чей клип занял первое место в списке самых просматриваемых музыкальных видео на ютьюбе. Он также стал первым африканцем, вошедшим в список Bloomberg Pop Star Power.

В сентябре и октябре песня «Love Nwantiti» занимает строчки самых популярных в инстаграме, тиктоке, Spotify и других соцсетях и стримингах. «Это особенная песня. До него никто такого не добивался», — сказал Теми Адениджи, управляющий директор Warner Music в Южной Африке.

CKay выпустил трек о токсичных отношениях больше года назад, поэтому певец полагал, что пик ее популярности прошел. В начале сентября ему прислали тикток, где пользователь танцевал под «Love Nwantiti», но артист не придал этому большого значения.

Через несколько дней в соцсеть юзеры загрузили миллионы видео с его песней. Они пытались повторить движения из танца и сделать это лучше всех. Вскоре «Love Nwantiti» стал самым большим хитом в карьере CKay.

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