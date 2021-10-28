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Власти Москвы собираются снести Щукинскую сцену XIX века

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:41

Щукинскую сцену XIX века в московском саду «Эрмитаж» могут снести, рассказали Business FM в градозащитном движении «Архнадзор». Ее исключили из объектов культурного наследия еще при мэре Юрие Лужкове.

Здание зимнего театра на улице Каретный Ряд построил создатель сада «Эрмитаж», меценат и предприниматель Яков Щукин. Распоряжение о его сносе появилось еще в августе, но опубликовано так и не было. В конце сентября о планах властей города рассказала депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Рустам Рахматуллин, координатор «Архнадзора», рассказал изданию, что документ нашли только сейчас. По его словам, из распоряжения не ясно, что возведут на месте Щукинской сцены.

«Еще в начале 2000-х годов предполагалось его сносить для какого‑то молодежного культурного центра со зрительным залом, но это не было реализовано. Вместо этого туда в 2006 году поселили клуб „Дягилев“, а он сгорел. И уже после пожара, на следующий год, вместо того чтобы здание „лечить“ и спасать, его лишили статуса выявленного памятника распоряжением от Лужкова», — прокомментировал снос Рахматуллин.

В разговоре с изданием депутат Шувалова сказала, что постройку собираются снести в следующем году, «очень короткие сроки». По данным «Архнадзора», сад «Эрмитаж» не против сноса Щукинской сцены.

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