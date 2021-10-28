В Беларуси заблокировали сайты телеканала «Настоящее время»* и издания Deutsche Welle

В Беларуси заблокировали сайты немецкой медиакомпании Deutsche Welle и телеканала «Настоящее время»*, а также белорусской газеты «Новое время». Об этом сообщило РИА «Новости».

Провайдеры начали закрывать доступ к страницам СМИ из‑за того, что те публиковали ссылки на экстремистские материалы, заявил первый замминистра информации Беларуси Андрей Кунцевич.

По его словам, данные действия противоречат статье 38 закона о средствах массовой информации. Согласно ей, медиа не имеют права распространять информацию, признанную судом экстремистской.

Кунцевич отметил, что министерство информации «намерено и дальше принимать решения, направленные на защиту информационного пространства страны».

«Новая газета» указывает, что заблокированные сервисы можно открыть с помощью VPN. Также продолжают работать телеграм-каналы СМИ.

Ранее в Беларуси признали экстремистскими, среди прочих, такие издания, как Tut.by и Tribuna.com, а также телеграм-каналы Nexta и «Чай з малинавым варэннем». За подписку на последние в стране недавно ввели уголовную ответственность.

* «Настоящее время» признан Минюстом РФ средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента.