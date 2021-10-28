Заммэра Москвы рассказала, что ежедневно COVID-19 заболевает тысяча детей

Каждый день в Москве коронавирусом заражаются около тысячи детей, а за все время пандемии болезнь перенесли около 200 тыс. несовершеннолетних пациентов. Данными поделилась заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в эфире «России 24».

По ее словам, в день в больницы попадают от 20 до 30 детей; семь человек лечатся в больнице имени Башляевой и болезнь переносят тяжело, двое из них находятся на ИВЛ.

«Штамм „Дельта“ более тяжело переносится детьми, и мы видим яркую клинику течения заболевания, особенно у детей старшего возраста — 14–17 лет, а также детей, которые имеют какие‑либо сопутствующие заболевания», — добавила Ракова.

У детей, перенесших ковид в больнице и бессимптомно, все чаще начали фиксировать мультисистемный воспалительный синдром, похожий на болезнь Кавасаки, который тяжело лечить.

В нерабочие дни, которые продлятся до 7 ноября, у школьников объявлены каникулы. За последний день в России выявили рекордные 40 096 случаев COVID-19, умерли 1159 человек.