Израиль разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября. По прилету туристам потребуется изоляция

Минздрав Израиля разрешил въезд привитым «Спутником V» с 15 ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

Вакцинированные с помощью российской разработки туристы смогут въехать в Израиль при соблюдении следующих требований:

они получили как минимум две дозы вакцины;

с момента получения последней дозы прошло не менее 14 дней и не более шести месяцев;

у них есть отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не ранее чем за 72 часа до вылета.

Путешественникам, предоставившим поддельные документы о вакцинации, Израиль запретит въезд на 5 лет.

Отмечается, что привитым «Спутником V» придется пройти в аэропорту Бен-Гурион дополнительное ПЦР-тестирование и серологическое исследование — анализ крови на антитела к вирусу. До получения результатов туристы будут обязаны находиться в изоляции.

21 октября Всемирная организация здравоохранения возобновила приостановленный ранее процесс признания «Спутника V». По данным авторов отечественной разработки, процедура вступает в завершающую стадию.