Австралийские ученые заявили, что акулы нападают на людей, путая их с тюленями

Ученые из австралийского Университета Маккуори выяснили, почему большие белые акулы нападают на серфингистов. Исследователи считают, что рыбы путают людей с морскими млекопитающими. Об этом сообщает журнал The Royal Society Interface.

Тюлени и морские львы — основная добыча акул, именно за ними они и охотятся. Однако зрение хищных рыб не позволяет видеть мелкие детали и цветовые различия объектов под водой. Из‑за этого акулы принимают людей на досках для серфинга за морских животных.

Специалисты использовали подводные камеры, засняли любителей серфинга и морских львов из‑под воды и с помощью программы получили видео того, каким образом акулы видят людей и млекопитающих с учетом скорости их передвижения.

По мнению ученых, акулы путают доски овальной формы с силуэтами тел тюленей, а руки и ноги людей — с их плавниками. Чтобы прийти к такому выводу, исследователи изучили зрение молодых акул — они как раз и нападают на людей чаще всего.

Более взрослые особи, как считают специалисты, могут обладать более плохим зрением, но учатся анализировать зрительные образы и другую сенсорную информацию. Вероятно, поэтому они реже атакуют людей.

Теперь ученые работают над способами, как обезопасить людей от акул. Они предлагают, например, использовать светодиодные фонари в воде. С их помощью авторы работы надеются предотвратить атаки.