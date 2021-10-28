Мособлштаб выложил ролик с матерным призывом прививаться. Его уже удалили и опубликовали новый

Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом опубликовал ролик, в котором толстый кот из мема просит хозяина вакцинироваться. Авторы видео вставили в реплики животного матерное выражение, но после удалили пост и выложили новый. На это обратил внимание РБК.

В первой версии под названием «Когда друг сделал прививку» толстый кот «говорит», что вакцинировался — и теперь полетит за границу. После этого он упрекнул товарища в том, что тот «разносит бациллу» и из‑за этого останется дома, а в конце добавил: «Ну что смотришь? ****** [иди] на прививку! Пожалуйста».

Вскоре видео удалили и опубликовали новое — с изменениями. Вместо заграницы кот отправится в музей, а вместо мата — «Иди делай прививку». Издание направило запрос в штаб, но оперативного ответа не получило.