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Мособлштаб выложил ролик с матерным призывом прививаться. Его уже удалили и опубликовали новый

Рустам Абдуллин
Сегодня в 15:03

Оперативный штаб Московской области по борьбе с коронавирусом опубликовал ролик, в котором толстый кот из мема просит хозяина вакцинироваться. Авторы видео вставили в реплики животного матерное выражение, но после удалили пост и выложили новый. На это обратил внимание РБК.

В первой версии под названием «Когда друг сделал прививку» толстый кот «говорит», что вакцинировался — и теперь полетит за границу. После этого он упрекнул товарища в том, что тот «разносит бациллу» и из‑за этого останется дома, а в конце добавил: «Ну что смотришь? ****** [иди] на прививку! Пожалуйста».

Вскоре видео удалили и опубликовали новое — с изменениями. Вместо заграницы кот отправится в музей, а вместо мата — «Иди делай прививку». Издание направило запрос в штаб, но оперативного ответа не получило.

«Коммерсант» писал, что власти готовят новую кампанию по пропаганде вакцинации. Предыдущая оказалось неэффективной из‑за слишком агрессивного и негативного характера агитации, построенной в том числе на угрозе смерти. Новая кампания будет мягче по тональности, ставку планируется сделать на безальтернативность прививки — «только с вакциной можно жить полной жизнью». Однако пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту информацию опроверг.

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