Сервис доставки «Самокат» подал в суд на Apple. Его приложение может быть удалено из AppStore

Компания Smart Space, владеющая россйиским сервисом доставки «Самокат», подала иск к Apple. Причина — возможное удаление приложения из AppStore. Об этом стало известно из документов суда.

На торговый знак Samocat предъявила права другая компания, Samocat Sharing System. Она зарегистрирована в «Сколково» и предоставляет самокаты в аренду.

Apple сообщила Smart Space, что ее приложение по доставке еды может быть удалено, так как компания нарушает права на использование имени. Владелец «Самоката», в свою очередь, уведомил Apple о нормах российского законодательства, по которым использование бренда правомерно. Компания заявила, что не получила ответа от Apple за исключением типовых сообщений.

В Smart Space предположили, что жалоба Samocat Sharing System была подана, чтобы получить козырь в переговорах — сейчас представители сервисов обсуждают возможности для разрешения спора.

Исходя из этого, владелец «Самоката» подал иск, рассчитывая, что по закону приложение не может быть удалено из AppStore. Компания оценила убытки в 75 тыс. долларов.

Сервис доставки «Самокат» запустился в 2018 году. Выручка компании за 2020 год составила 9 млрд рублей.