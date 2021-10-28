РКН заблокировал сайт издания «Проект»

Судя по записям в реестре РКН, доступ к сайту начал ограничиваться с 26 октября по требованию Генпрокуратуры .

Роскомнадзор заблокировал сайт «Проекта» спустя три месяца после признания издательства нежелательной организацией. На это обратил внимание телеграм-канал ЧТД.

15 июля Генпрокуратура признала нежелательной в России американскую неправительственную организацию Project Media, Inc. («Проект медиа») — юридическое лицо издания «Проект». Главреда Романа Баданина* и других журналистов внесли в реестр иностранных агентов.

16 июля редакция «Проекта» сообщила о ликвидации своего издателя Project Media, Inc. и пообещала продолжить выпускать расследования. В конце июля главред и его заместитель Михаил Рубин* покинули Россию. 23 августа «Проект» объявил о перезапуске под новым названием «Агентство».

«Проект» — это медиа, которое специализируется на расследованиях, лонгридах, историях и исследованиях открытых данных. Многие материалы издания были посвящены высокопоставленным российским чиновникам.

*Роман Баданин и Михаил Рубин включены Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента.