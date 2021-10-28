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В Нидерландах начался суд над сторонником права на самоубийство. Он продавал «порошок для суицида»

Юлия Онодэра
Сегодня в 2:09

В Нидерландах начался суд над молодым человеком, который предположительно продавал «порошок для суицида» людям, желающим умереть. Об этом сообщило издание NOS.

Действия 28-летнего мужчины по имени Алекс привели к смерти 33 человек, заявила сторона обвинения. Непосредственно от «порошка для суицида» скончались как минимум 15 из них.

Алекс числился участником «Общества последней воли». Он, как и другие члены организации, выступал за свободное право совершеннолетних людей на безболезненное самоубийство, в том числе с чужой помощью.

В данный момент в Нидерландах разрешена эвтаназия и ассистированное самоубийство для неизлечимо больных людей. Уйти из жизни такие граждане могут при участии врача. Любой другой человек, помогающий в суициде, считается преступником по закону.

В 2017 году «Общество последней воли» сообщило, что нашло препарат для самоубийства. В СМИ его назвали «порошком для суицида» или «агентом X». Приобрести средство можно менее чем за 10 евро. Порошок, как заявили в организации, позволяет умереть в течение часа после приема.

Изначально общество собиралось информировать о порошке только своих членов, но позднее занялось распространением «агента Х». В 2018 году это привело к претензиям со стороны прокуратуры. А в 2021 году был задержан Алекс.

За три года мужчина продал препарат не менее 700 покупателям, на этом ему удалось заработать порядка 55 тыс. евро. Молодой человек не интересовался целями и причинами покупки, а с клиентами общался через Telegram и зашифрованный почтовый сервис ProtonMail.

«Каждый может распоряжаться своим телом. Мы никому не принадлежим и можем сами определять свою судьбу. Все, что я хотел сделать, — это предложить возможность помочь, за что я сам также был бы благодарен», — сказал Алекс.

Помимо него, в деле о распространении «порошка для суицида» фигурирует председатель «Общества последней воли» Йос ван Вейк, психолог Вим ван Дейк, а также еще два человека — 72-летняя женщина, перепродававшая препарат, и 78-летний мужчина.

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