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В аэропортах Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:25

На территории аэропортов Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team Russia. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дизайнера Дмитрия Шишкина.

«Договор с московским аэропортом Шереметьево подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала B, в конце ноября», — сказал модельер.

Куратором проекта выступает Минпромторг России. В коллекцию войдут спортивные костюмы и другую одежду для спорта и активного отдыха, в том числе горнолыжную экипировку. Все модели выпущены швейной фабрикой Shishkin в Екатеринбурге.

Проект бренда одобрил лично Владимир Путин летом 2020 года на совещании, посвященном развитию легкой промышленности. Шишкин уже выпустил комплект одежды специально для президента.

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