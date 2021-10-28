В аэропортах Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team

На территории аэропортов Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team Russia. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дизайнера Дмитрия Шишкина.
«Договор с московским аэропортом Шереметьево подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала B, в конце ноября», — сказал модельер.
Куратором проекта выступает Минпромторг России. В коллекцию войдут спортивные костюмы и другую одежду для спорта и активного отдыха, в том числе горнолыжную экипировку. Все модели выпущены швейной фабрикой Shishkin в Екатеринбурге.
Проект бренда одобрил лично Владимир Путин летом 2020 года на совещании, посвященном развитию легкой промышленности. Шишкин уже выпустил комплект одежды специально для президента.