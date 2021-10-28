В аэропортах Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team

На территории аэропортов Москвы, Петербурга, Казани и Екатеринбурга откроются магазины Putin Team Russia. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на дизайнера Дмитрия Шишкина.

«Договор с московским аэропортом Шереметьево подписан, застройка павильона уже началась. Первый магазин Putin Team Russia встретит пассажиров рейсов, вылетающих из терминала B, в конце ноября», — сказал модельер.