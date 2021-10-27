В сети появился сник-пик «Вестсайдской истории» Стивена Спилберга

В видео можно увидеть первые кадры из будущего мюзикла, который выйдет на экраны 10 декабря. Кроме того, в сник-пик включены моменты со съемок картины. В одном из них оскароносный режиссер признается, что «горд и польщен» тем, что работает над фильмом.

В сети появился ролик о создании фильма Стивена Спилберга «Вестсайдская история». Его опубликовали в твиттер-аккаунте компании Disney .

В ролике показан один из музыкальных фрагментов ленты. Другие сцены из «Вестсайдской истории» вошли в трейлер новой адаптации культового бродвейского шоу.

«Вестсайдская история» — это история Ромео и Джульетты, перенесенная на улицы Манхэттена 1950-х годов. Тони и Мария влюбляются друг в друга, несмотря на то что они принадлежат к противоборствующим молодежным группировкам.

Влюбленных в фильме Спилберга сыграли Энсел Элгорт, известный по «Малышу на драйве», и певица Рейчел Зеглер — для нее эта роль стала дебютной. Также в картине участвуют Майк Файст, Ариана ДеБос и Дэвид Альварес.