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В США выдали первый паспорт, где указан не мужской или женский пол, а гендер X

Денис Ламехов
Сегодня в 20:47

Власти США выдали первый паспорт, где указан не мужской или женский пол, а гендер Х. Об этом сообщает американский Госдепартамент.

Отметка X предназначается для небинарных и интерсекс-персон, а также трансгендеров. «Я вновь хочу подчеркнуть нашу преданность идее свободы, уважения и равенства для всех людей — в том числе для представителей ЛГБТК+», — заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Так американская администрация выполнила предвыборное обещание Джо Байдена.

Ранее для указания в паспорте пола, не соответствующего занесенному в свидетельство о рождении, требовался специальный медицинский сертификат.

На данный момент третий гендер существует в паспортах ряда государств, в том числе Австралии, Аргентины, Индии, Канады, Мальты, Непала и Новой Зеландии.

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