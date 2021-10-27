Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло признался, что он гей. Кавалло стал первым топ-футболистом в мире, решившимся на каминг-аут.

Спортсмен заявил, что горд публично рассказать о своей ориентации спустя шесть лет «борьбы с собственной сексуальностью». Он отметил, что сейчас ему наконец комфортно говорить на эту тему.

«Когда я взрослел, я всегда чувствовал необходимость скрывать себя, поскольку мне было стыдно. Стыдно, что я никогда не буду способен делать то, что я люблю, и быть геем», — написал Кавалло.