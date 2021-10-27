Хавбек австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Джошуа Кавалло признался, что он гей. Кавалло стал первым топ-футболистом в мире, решившимся на каминг-аут.
Спортсмен заявил, что горд публично рассказать о своей ориентации спустя шесть лет «борьбы с собственной сексуальностью». Он отметил, что сейчас ему наконец комфортно говорить на эту тему.
«Когда я взрослел, я всегда чувствовал необходимость скрывать себя, поскольку мне было стыдно. Стыдно, что я никогда не буду способен делать то, что я люблю, и быть геем», — написал Кавалло.
Футболист рассказал, как научился «маскировать свои чувства, чтобы соответствовать образу профессионального футболиста». Ему казалось, что быть открытым геем и футболистом одновременно окажется невозможным из‑за негативного отношения людей вокруг.
«В футболе у тебя совсем немного времени, чтобы достичь величия, и публичный каминг-аут может иметь негативное влияние на карьеру. Как гей-футболист я знаю, что есть и другие игроки, живущие в молчании», — добавил спортсмен.
Кавалло отметил, что хотел бы помочь другим ЛГБТ-футболистам почувствовать, что они не одиноки, и «показать, что каждому есть место в футболе и каждый заслуживает право быть подлинным собой».