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Вдову убитого рэпера Энди Картрайта отпустили из СИЗО под домашний арест

Денис Ламехов
Сегодня в 18:05

Суд в Петербурге перевел Марину Кохал, обвиняемую в убийстве своего мужа — рэпера Энди Картрайта, — под домашний арест. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на объединенную пресс-службу судов.

Мера пресечения будет действовать до 30 января 2022 года. В суде сообщили, что обвиняемой будет запрещено покидать дом, использовать средства связи и общаться с иными лицами по уголовному делу (в пособничестве подозревали мать Марины Елену Кохал).

Следствие просило продлить содержание Кохал в СИЗО. Адвокаты настаивали на более мягкой мере. По их словам, следствие приняло затяжной характер: с обвиняемой не совершались никакие действия по делу за последние восемь месяцев. Суд согласился с защитниками.

По делу назначили еще две экспертизы: ситуационную и автороведческую. Последняя должна выяснить, кто написал несколько сообщений во «ВКонтакте» от имени музыканта.

Расчлененное тело Энди Картрайта (настоящее имя Александр Юшко) обнаружили в квартире в Петербурге в конце июля 2020 года. Обвинение предъявили Марине Кохал. Ее поместили в СИЗО, арест неоднократно продлевался. Следователи считают, что Кохал убила мужа, а затем расчленила тело, чтобы скрыть улики. Эксперты до сих пор не установили точную причину смерти артиста.

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