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В США и Европе арестовали 150 предполагаемых торговцев оружием и наркотиками в даркнете

Виктория Шанина
Сегодня в 16:23

В рамках скоординированной международной операции с участием девяти стран полицейские арестовали 150 предполагаемых торговцев оружием и наркотиками, которые вели свою деятельность через даркнет. Об этом сообщается на сайте Европола.

65 из них были арестованы в США, 47 — в Германии, 24 — в Великобритании, по 4 — в Италии и Нидерландах, 3 — во Франции, 2 — в Швейцарии и 1 — в Болгарии. Почти все они были крупными продавцами на площадке DarkMarket, в общей сложности у них было изъято 26,7 млн евро (около 2,1 млрд рублей), 234 килограмма наркотиков и 45 единиц огнестрельного оружия.

В операции с кодовым названием Dark HunTor участвовали представители ряда спецслужб из разных стран, в том числе ФБР, следователи из Австралии и нескольких стран Европы. По словам генпрокурора США Лизы Монако, главной целью миссии стало выследить продавцов, покупателей и поставщиков наркотиков, которые скрывались в даркнете, и убедиться, что они не нашли новую платформу для продажи.

В рамках операции итальянские власти также закрыли рынки DeepSea и Berlusconi в даркнете, в которых было более 100 000 объявлений о продаже незаконных товаров. Полиция арестовала четырех администраторов и изъяла криптовалюту на 3,6 млн евро (293 млн рублей).

В сентябре 2020 года Европол сообщил об аресте 179 торговцев наркотиками и оружием в даркнете. Спецслужбы изъяли 500 килограммов наркотических и психоактивных веществ, 6,5 млн долларов наличными и в цифровой валюте, а также 64 единицы огнестрельного оружия.

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