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Бывшие сотрудники подали иск против Цукерберга и его жены за домогательства и дискриминацию

Денис Ламехов
Сегодня в 16:23

Два человека, работавшие в семье главы главы Facebook Марка Цукерберга и его жены Присциллы Чан, подали в суд на пару. Причина — сексуальные домогательства и дискриминация, которым, по словам истцов, они подвергались во время работы. Об этом сообщается в документах суда.

Одним из истцов выступил Джон Доу. Он трудился на должности управляющего домашним хозяйством в семье в 2017–2019 годах. Истец заявил, что его руководитель Лиам Бут как минимум дважды схватил его за пах и делал в его адрес гомофобные замечания. Доу назвал себя открытым геем.

Он добавил, что был вынужден заниматься тяжелым трудом, несмотря на эпилепсию. Помимо этого, ему приходилось работать более 40 часов в неделю и более восьми часов в день, за что Доу, по его утверждению, никогда не получал компенсацию.

Также иск против пары подала Миа Кинг. С мая 2018-го по февраль 2019 года она работала в компании Limitless Specialty Services, которая предоставляла Цукербергу и Чан охранные услуги. По словам женщины, Лиам Бут дал ей кличку Гетто, прилюдно оскорблял ее, в том числе позволял себе расистские комментарии. Кроме того, Кинг заявила, что после увольнения не получила компенсацию за сверхурочную работу.

В обоих исках Цукерберг и Чан напрямую не обвиняются в домогательствах и дискриминации. Однако оба истца убеждены, что вина лежит на паре, так как она не помешала возникновению описанных ситуаций. Они требуют наказания ответчиков и денежной компенсации.

Представитель пары Бен ЛаБолт отверг обвинения. Он заявил, что они не подтвердились после нескольких проверок.

За последние несколько месяцев глава Facebook Марк Цукерберг часто оказывался в центре скандалов. В июле Джо Байден обвинил соцсеть в «убийстве людей» из‑за дезинформации о пандемии коронавируса. В сентябре стало известно, что Facebook знает о негативном влиянии Instagram на психику и самооценку подростков.

В начале октября Facebook, Instagram, WhatsApp и ряд других сервисов были недоступны из‑за глобального сбоя. А в конце месяца издание The Washington Post опубликовало расследование, посвященное контенту, разжигающему ненависть.

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