Главред Esquire Сергей Минаев напишет сценарии четырех сериалов для киноплатформы ivi

Писатель и главный редактор издания Esquire Сергей Минаев подписал контракт с российским видеосервисом ivi. Согласно ему журналист за два года напишет сценарии четырех художественных сериалов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Каждый из проектов рассчитан минимум на восемь часовых серий. Минаев будет работать в роли автора и шоураннера, контролируя художественную составляющую сериалов.

При этом писатель продолжит создавать документальные работы для сервиса Premier. Контракт с видеоплатформой был подписан в конце сентября 2021 года.

В январе состоялась премьера еще одного проекта писателя — «Девяностые». Среди героев — Татьяна и Валентин Юмашевы, Анатолий Чубайс, Александр Коржаков, Геннадий Зюганов, Илья Лагутенко. Первый выпуск был посвящен альбому «Морская» группы «Мумий Тролль». Сериал вышел сразу на двух киноплатформах — more.tv и Wink.

Как сценарист Минаев также работал над экранизацией собственной книги «Духless». Киноадаптация другой его работы — «The Телки» — сейчас готовится к выходу на more.tv и Wink.