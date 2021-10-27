Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию «Комната особого назначения» архитектора Александра Бродского на Северном речном вокзале. Она посвящена истории строительства канала Москва — Волга и самого вокзала, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе музея.
Бродский создал комнату-куб, которая выполняет функцию «черного ящика» — хранилища достоверных свидетельств о событиях прошлого. Внутри демонстрируется видеопроизведение художника Ильи Шагалова, созданное на основе записей строительства из Красногорского архива и дополненное анимацией.
Внутри комнаты временная и эмоциональная дистанция с событиями прошлого максимально сокращаются. В витринах размещены исторические справки о жизни и строительстве Северного речного вокзала с момента рождения концепции «Москва — порт пяти морей» до возведения шпиля на крыше вокзала, через всю его жизнь в военные годы и во времена оттепели до долгожданной реставрации и открытия в сентябре 2020 года.
Авторы инсталляции делают главный акцент на ощущения и звук. Саунд-дизайн разработан с помощью синтеза звука. Низкие частоты, гул, который можно услышать под водой, вперемежку с голосами «строителей» канала и вкраплениями шума техники, задействованной во время строительства. Музыка парадов перемешивается с абстрактными шумами и голосами.
Посещение инсталляции бесплатное. Северный речной вокзал работает с 11.00 до 20.00.