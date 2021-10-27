перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Билл Мюррей снялся в фильме Marvel. Возможно, это сиквел «Человека муравья» 15:15
kel_foto/Unsplash
Парламентская комиссия Бразилии обвинила президента страны в девяти преступлениях 14:57
Главред Esquire Сергей Минаев напишет сценарии четырех сериалов для киноплатформы ivi 14:57
Музей транспорта открыл выставку о строительстве канала Москва — Волга и Северного речного вокзала 14:09
Signal объявил даты проведения фестиваля в 2022 году 14:04
Kasabian выпустили первый сингл после ухода вокалиста Тома Мейгана 13:32
Киану Ривз подарил четырем каскадерам часы Rolex Submariner в честь завершения съемок «Джона Уика-4» 13:14
Кадр из фильма «Географ глобус пропил»
Константин Хабенский станет художественным руководителем МХТ им. Чехова 12:46
Коля и Вася из «Вписки» стали новыми гостями «Узнать за 10 секунд» от «Афиши» 12:19
Космическая охота за головами в первом трейлере адаптации аниме «Ковбой Бибоп» 12:07
Стоимость авиабилетов в Турцию и Египет достигла 450 тысяч рублей 11:41
В России выявили 36 582 случая COVID-19 за сутки. Умерли 1123 человека — это новый антирекорд 11:39
alisa__group/Instagram
Группа «Алиса» заявила о прекращении концертной деятельности из‑за ковидных ограничений 11:29
В возрасте 94 лет умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал 10:57
СМИ: Израиль начнет принимать туристов, привитых «Спутником V» 10:50
Universal Pictures перенесла старт проката «Дом Gucci» и «Прошлой ночью в Сохо» в России 10:25
ФАС возбудила дело против Apple 10:01
Суд Петербурга обязал закрасить граффити с портретом Даниила Хармса на улице Маяковского 9:42
The Graham Norton Show/YouTube
Режиссер «Голубого Валентина» поставит еще один фильм с Райаном Гослингом. Им будет «Человек-волк» 3:07
В Албании отравились около 400 человек. Причиной могла стать загрязненная вода 2:17
Отключить рекламу

Музей транспорта открыл выставку о строительстве канала Москва — Волга и Северного речного вокзала

Виктория Шанина
Сегодня в 14:09

Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию «Комната особого назначения» архитектора Александра Бродского на Северном речном вокзале. Она посвящена истории строительства канала Москва — Волга и самого вокзала, рассказали «Афише Daily» в пресс-службе музея.

Бродский создал комнату-куб, которая выполняет функцию «черного ящика» — хранилища достоверных свидетельств о событиях прошлого. Внутри демонстрируется видеопроизведение художника Ильи Шагалова, созданное на основе записей строительства из Красногорского архива и дополненное анимацией.

«Наш музей рассказывает не только про транспортные средства, но и про прошлое и будущее значимых объектов транспортной инфраструктуры города. Таким, безусловно, является и Северный речной вокзал. Новая выставка расскажет его историю через мифологию одного из пространств — комнату особого назначения, которая служила залом для переговоров и приема первых лиц. С новой жизнью Северного речного вокзала, после его второго открытия, очень важно исключить домыслы, развеять мифы и передать подлинную историю».
Оксана Бондаренко
Директор Музея транспорта Москвы

Внутри комнаты временная и эмоциональная дистанция с событиями прошлого максимально сокращаются. В витринах размещены исторические справки о жизни и строительстве Северного речного вокзала с момента рождения концепции «Москва — порт пяти морей» до возведения шпиля на крыше вокзала, через всю его жизнь в военные годы и во времена оттепели до долгожданной реставрации и открытия в сентябре 2020 года.

Авторы инсталляции делают главный акцент на ощущения и звук. Саунд-дизайн разработан с помощью синтеза звука. Низкие частоты, гул, который можно услышать под водой, вперемежку с голосами «строителей» канала и вкраплениями шума техники, задействованной во время строительства. Музыка парадов перемешивается с абстрактными шумами и голосами.

Посещение инсталляции бесплатное. Северный речной вокзал работает с 11.00 до 20.00.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
мультфильм
Неисправимый Рон
Мальчишка пытается ужиться с бракованным глючным андроидом
хип-хоп
Скриптонит
Главный герой модного казахского рэпа
боевик
Не время умирать
Новая агентка 007 научит Бонда жить в эпоху MeToo
мюзикл
Шахматы
Получите скидку 500₽ (не более 10% от стоимости билетов) при оплате билетов на мюзикл с помощью VK Pay на сайте afisha.ru с 4 октября по 4 ноября
триллер
Хеллоуин убивает
Джейми Ли Кертис снова страдает от Майкла Майерса
видео
Служба времени. О природе длительности, преодоления и аффекта
Подборка первоклассного искусства на тему времени

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Александр Бродский
Илья Шагалов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить