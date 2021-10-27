Бродский создал комнату-куб, которая выполняет функцию «черного ящика» — хранилища достоверных свидетельств о событиях прошлого. Внутри демонстрируется видеопроизведение художника Ильи Шагалова , созданное на основе записей строительства из Красногорского архива и дополненное анимацией.

Музей транспорта Москвы открыл инсталляцию «Комната особого назначения» архитектора Александра Бродского на Северном речном вокзале. Она посвящена истории строительства канала Москва — Волга и самого вокзала, рассказали « Афише Daily » в пресс-службе музея.

«Наш музей рассказывает не только про транспортные средства, но и про прошлое и будущее значимых объектов транспортной инфраструктуры города. Таким, безусловно, является и Северный речной вокзал. Новая выставка расскажет его историю через мифологию одного из пространств — комнату особого назначения, которая служила залом для переговоров и приема первых лиц. С новой жизнью Северного речного вокзала, после его второго открытия, очень важно исключить домыслы, развеять мифы и передать подлинную историю».

Внутри комнаты временная и эмоциональная дистанция с событиями прошлого максимально сокращаются. В витринах размещены исторические справки о жизни и строительстве Северного речного вокзала с момента рождения концепции «Москва — порт пяти морей» до возведения шпиля на крыше вокзала, через всю его жизнь в военные годы и во времена оттепели до долгожданной реставрации и открытия в сентябре 2020 года.

Авторы инсталляции делают главный акцент на ощущения и звук. Саунд-дизайн разработан с помощью синтеза звука. Низкие частоты, гул, который можно услышать под водой, вперемежку с голосами «строителей» канала и вкраплениями шума техники, задействованной во время строительства. Музыка парадов перемешивается с абстрактными шумами и голосами.

Посещение инсталляции бесплатное. Северный речной вокзал работает с 11.00 до 20.00.