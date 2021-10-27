Киану Ривз подарил четырем каскадерам часы Rolex Submariner в честь завершения съемок «Джона Уика-4»

Голливудский актер Киану Ривз подарил своим каскадерам Rolex Submariner в честь завершения съемок четвертой части «Джона Уика». Об этом обладатели нового аксессуара рассказали в инстаграме, пишет TMZ.
Часы получили Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарильо и Ли Цян. На каждых выполнена гравировка, на которой написано «Пятерка Джона Уика», имя каскадера и благодарность от Ривза.
Изделия выполнены из стали и сапфирового стекла. Одни такие Rolex стоят 14,5 тыс. долларов (около одного миллиона рублей).
«Джон Уик» выйдет в прокат 26 мая 2022 года. Киану Ривз исполнил главную роль в картине, также в фильме появятся певица Рина Саваяма, Билл Скарсгорд, Шамир Андерсон и Донни Йен — последний сыграет одного из старых друзей главного героя.
Режиссером фильма вновь выступит Чад Стахелски, постановщик первых трех частей. Над сценарием работали Шэй Хаттен и Майкл Финч. Продюсерами стали Бэзил Иванык, Эрика Ли и Луиза Роснер.
Последний фильм франшизы «Джон Уик-3» вышел в прокат в 2019 году. Он получил положительные отзывы критиков и собрал больше 326 млн долларов в мировом прокате при бюджете в 55 млн долларов. «Афиша Daily» писала рецензию на фильм, а также взяла интервью у Чада Стахелски.