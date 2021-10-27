Киану Ривз подарил четырем каскадерам часы Rolex Submariner в честь завершения съемок «Джона Уика-4»

Голливудский актер Киану Ривз подарил своим каскадерам Rolex Submariner в честь завершения съемок четвертой части «Джона Уика». Об этом обладатели нового аксессуара рассказали в инстаграме, пишет TMZ.

Часы получили Брюс Консепсьон, Джереми Маринас, Дэйв Камарильо и Ли Цян. На каждых выполнена гравировка, на которой написано «Пятерка Джона Уика», имя каскадера и благодарность от Ривза.

Изделия выполнены из стали и сапфирового стекла. Одни такие Rolex стоят 14,5 тыс. долларов (около одного миллиона рублей).