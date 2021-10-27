В возрасте 94 лет умер один из первых стендап-комиков в мире Морт Сал

В Калифорнии скончался комик и политический сатирик Морт Сал. Ему было 94 года, сообщает «Би-би-си».

Сценарист «Симпсонов» Гарри Ширер написал в своем твиттере: «Покойся с миром, Морт Сал. Он изобрел современную американскую политическую сатиру, а до недавнего времени все еще выступал на комедийных шоу. И хотя он был наиболее известен своим остроумием, он всегда придумывал отличные анекдоты».

Сал родился в Монреале, но еще в детстве переехал в Лос-Анджелес, где начал работать комиком в клубе «Hungry I». Он быстро полюбился публике и вскоре начал выступать в стендап-клубах по всей территории США. В 1959 году он провел первую в истории премию «Грэмми» и спустя несколько месяцев стал соведущим на «Оскаре».

Комик шутил на остросоциальные темы и нередко высмеивал американских президентов от Дуайта Эйзенхауэра до Дональда Трампа. Одной из его самых популярных шуток стала фраза о том, что либералы — это «люди, которые делают правильные вещи по неправильным причинам, чтобы чувствовать себя хорошо в течение 10 минут».

Все четыре брака Морта Сала закончились разводами, его единственный сын умер в 1996 году. Сейчас у него нет живых родственников.