СМИ: Израиль начнет принимать туристов, привитых «Спутником V»

Власти Израиля разрешат въезд в страну туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщает местная газета Jerusalem Post и израильский правительственный источник ТАСС.

По данным газеты, въезд будет разрешен с 1 ноября, ТАСС же сообщает, что с 15 ноября.

«В ходе совещания под руководством премьер-министра Нафтали Бенета была одобрена инициатива министра туризма Развозова о допуске в Израиль туристов, привитых вакциной „Спутник V“, с 15 ноября», — рассказал источник агентства. По его словам, решение по вакцине еще должны утвердить в кабмине страны.

Отмечается, что последний компонент «Спутника V» должен быть введен не позднее чем за шесть месяцев до посещения страны. Полностью вакцинированные туристы все равно должны будут сделать первый ПЦР-тест за 72 часа до прибытия и второй после въезда в страну. Гражданам также придется пройти серологическое исследование на коронавирус.

На сегодняшний день Израиль признает только вакцины, одобренные США, ЕС и ВОЗ. 21 октября организация здравоохранения возобновила процедуру одобрения вакцины «Спутник V».