ФАС возбудила дело против Apple

Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple из‑за отказа информировать клиентов в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — отмечается в заявлении ведомства.

30 августа ФАС вынесла предупреждение компании и потребовала до 30 сентября устранить все нарушения, связанные с запретом на информирование клиентов в App Store об иных способах оплаты.

Тогда к регулятору обратились пользователи и разработчики, которые заметили, что иногда купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. Ведомство связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа, совершенного в App Store.