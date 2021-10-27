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ФАС возбудила дело против Apple

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:01

Федеральная антимонопольная служба завела дело против Apple из‑за отказа информировать клиентов в App Store об альтернативных способах оплаты. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В случае признания Apple нарушившей закон о защите конкуренции, ей может грозить оборотный штраф от суммы выручки на рынке», — отмечается в заявлении ведомства.

30 августа ФАС вынесла предупреждение компании и потребовала до 30 сентября устранить все нарушения, связанные с запретом на информирование клиентов в App Store об иных способах оплаты.

Тогда к регулятору обратились пользователи и разработчики, которые заметили, что иногда купить товар, например электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. Ведомство связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа, совершенного в App Store.

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