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Режиссер «Валентинки» поставит еще один фильм с Райаном Гослингом. Им будет «Человек-волк»

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:07

Режиссер Дерек Сиенфрэнс, известный как постановщик «Валентинки» и сценарист «Звука металла», снимет фильм «Человек-волк». Главную роль в нем исполнит Райан Гослинг. Об этом сообщил Deadline.

Сиенфрэнс заменит Ли Уоннелла, который изначально должен был возглавить проект. Режиссер покинул картину в начале 2021 года из‑за сложностей с графиком. Сценарий напишет также Сиенфрэнс. Гослинг выступит продюсером вместе с Кеном Као и Джесоном Блумом.

Новый фильм будет отличаться от одноименной картины Джо Джонстона, в которой снялся Бенисио Дель Торо. Действие развернется в современности, в то время как в ленте 2010 года события происходили в прошлом.

По информации источников издания, именно Гослинг пригласил Сиенфрэнса участвовать в проекте. Ранее актер и режиссер уже дважды работали вместе — над картинами «Валентинка» и «Место под соснами».

«Фильмы ужасов были моей первой любовью — моим вступлением в то, каким повествовательным, психологическим и эстетическим способно быть кино. В сочетании с возможностью снова сотрудничать с Райаном, это настоящее воплощение мечты», — заявил Сиенфрэнс.

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