В Албании отравились около 400 человек. Причиной могла стать загрязненная вода

В албанском городе Круя, расположенном недалеко от Тираны, отравились почти 400 человек. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на местное издание Albanian Daily News.

По сведениям СМИ, следственные органы страны уже начали расследование. Местная полиция предполагает, что причиной произошедшего стало загрязнение питьевых резервуаров сточными водами.

«Согласно предварительным результатам физико-химического анализа, предполагается, что сильные дожди в субботу и воскресенье в Круе привели к заражению питьевой воды, где выявлено присутствие аммиака выше нормы», — сказали в службе водоснабжения и канализации города.

Пострадавших горожан в данный момент разместили в больницах страны. «Ситуация под контролем. Это не первый раз, когда мы сталкиваемся со сложными ситуациями», — прокомментировал директор одной из клиник.

Она отметила, что пациентам обеспечено необходимое лечение и медикаменты. Все отравившиеся наблюдаются специалистами. О случаях значительного ущерба здоровью не сообщается.

В Круе сейчас перекрыт городской водопровод, проводится дезинфекция. В город уж прибыли министр здравоохранения Огерта Манастирлиу и глава инспекции здравоохранения Вьелца Брахо.