Сандра Баллок выходит из тюрьмы спустя 20 лет в трейлере драмы «Непрощенная»

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы «Непрощенная», главную роль в которой сыграла Сандра Баллок. Актриса исполнила в фильме роль женщины, освободившейся из тюрьмы после 20 лет заключения.

В прошлом ее героини Рут — страшная трагедия, в которой она виновна. Много лет назад из‑за ее действий погиб человек. Его смерть не была случайностью, признается в трейлере бывшая осужденная.