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Сандра Баллок выходит из тюрьмы спустя 20 лет в трейлере драмы «Непрощенная»

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:32

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер драмы «Непрощенная», главную роль в которой сыграла Сандра Баллок. Актриса исполнила в фильме роль женщины, освободившейся из тюрьмы после 20 лет заключения.

В прошлом ее героини Рут — страшная трагедия, в которой она виновна. Много лет назад из‑за ее действий погиб человек. Его смерть не была случайностью, признается в трейлере бывшая осужденная.

Выйдя на свободу, Рут попытается искупить свою вину и найти свою сестру, которая на момент преступления была еще ребенком. Однако общество отказывается простить женщину за совершенное ей убийство и дать ей шанс на новую жизнь.

Помимо Баллок, в «Непрощенной» снялись Виола Дэвис, Винсент Д’Онофрио, Джон Бернтал, Ричард Томас, Линда Эмонд, Эшлинг Франсиози и Роб Морган. Фильм выйдет на Netflix 10 декабря.

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