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Дэвид Линч и группа Interpol создали NFT-серию из видеороликов

Юлия Онодэра
Вчера в 22:53

Американская рок-группа Interpol вместе с режиссером Дэвидом Линчем, известным по сериалу «Твин Пикс», а также фильмам «Малхолланд Драйв» и «Человек-слону», создали NFT-серию. Об этом сообщил NME.

В ее основу легли короткометражная работа Линча «I Touch A Red Button Man» и сингл Interpol под названием «Lights». Артисты выпустили серию из восьми невзаимозаменяемых токенов — их можно купить на сайте проекта с 26 октября по 9 ноября.

NFT предполагают владение цифровыми копиями роликов, в которых «недавно записанные версии „Lights“ объединены с захватывающей анимацией Линча». Одну из копий подарят поклоннику Interpol, причем бесплатно.

«Новые выступления представляют собой урезанные версии с участием Даниэля Кесслера, играющего на фортепиано. На самом деле эти более акустические записи могут быть более пронзительными, глубокими и поднимающими каждый клип на новую художественную высоту», — прокомментировал фронтмен группы Пол Бэнкс.

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