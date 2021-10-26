Элизабет Херли сыграет главную роль в ромкоме «Карибское Рождество»

Британская актриса Элизабет Херли, известная по фильмам «Мошенники», «Ослепленный желаниями» и «Мой любимый марсианин», сыграет главную роль в романтической комедии «Карибское Рождество». Об этом сообщил Deadline.

Фильм снимет продюсер Филипп Мартинес в Сент-Китсе и Невисе. Съемки начались на этой неделе. Помимо Херли, в картине участвуют Кэролайн Квентин («Бриджертоны»), Натали Кокс («Царство Небесное»), Эдоардо Коста и Хадар Кэтс.

Лента рассказывает об оставленной невесте, которая приезжает из Великобритании на Карибы, чтобы провести там декабрь вместе со своими подругами. Там героиня встречает любовь. Сценарий написали Мартинес вместе с Кокс.

Херли назвала предложение сняться в «Карибском Рождестве» «неотразимым» после 18 трудных месяцев пандемии.